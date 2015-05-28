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    Лавров: Сегодня есть реальный шанс на мирное урегулирование в Украине

    Россия продолжит добиваться полного выполнения минских соглашений, заявил глава МИД

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Россия продолжит добиваться полного выполнения минских соглашений в рамках переговоров в "нормандском формате". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками Всемирного координационного конгресса соотечественников.

    "Сегодня действительно есть реальный шанс на мирное урегулирование на основе минских договоренностей, - сказал он. - Зафиксированные в комплексе мер от 12 февраля положения должны полностью и последовательно выполняться. Ключевое условие - налаживание прямого диалога украинских властей с Луганском и Донецком".

    Глава МИД РФ отметил, что особую обеспокоенность вызывает гуманитарная ситуация на Донбассе, экономическая блокада региона. 

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