Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что санкциями россиян не сломить. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что они не унижались и не будут унижаться: "Когда думают, что введем санкции, пару месяцев, ну, полгода, год, и русские сломаются, ну, это надо быть совсем наивными", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия".

По его словам, экономическая ситуация в этот раз действительно может привести к модернизации экономики. "Во многом нынешняя ситуация сопряжена не только с внешними факторами, но и с необходимостью модернизировать экономику", - сказал глава МИД РФ.



