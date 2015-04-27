Лавров считает, что назрело расширение СБ ООН

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ ООН может быть реформирована, однако изменения не должны подрывать межгосударственный характер ООН, и их важно проводить без подрыва роли РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Он также считает, что назрело расширение СБ ООН.

"Реформы нужны всегда, и можно называть это совершенствованием, можно — извлечением уроков. Но ни одна структура не может существовать в застывшем виде. И ООН реформировалась, и Совет Безопасности расширялся, и создавались новые механизмы, которые отвечали велению времени", - заявил Лавров в эфире телеканала Россия-24.

Глава российской дипломатии добавил, что все эти изменения необходимо проводить "без потери роли России и без подрыва основополагающих принципов (ООН)…, которые закреплены в Уставе".

"И что немаловажно - без подрыва межгосударственного характера организации, - сказал министр. - Его (характер организации) пытаются периодически размыть за счет одностороннего привлечения неоднозначно ориентированных неправительственных структур. С ними нужно сотрудничать. Спору нет - гражданское общество это великий источник идей, инициатив. Но решения в ООН должны принимать государства".

По мнению главы МИД РФ, расширение СБ ООН назрело, однако оно не должно быть значительным.

"Совет Безопасности - это центральный орган (ООН), его решения обязательны, поэтому подходить к каким-либо изменениям в методах его работы, в его составе, надо очень осторожно. Расширение назрело. Развивающиеся страны не представлены достаточным образом в его составе, за годы после создания ООН появились новые мощные центры экономического роста и политического влияния. Назову Индию, назову Бразилию, конечно же, Африканский континент обязательно должен быть достойно представлен в Совете Безопасности ООН", - сказал Лавров, подчеркнув, что "такое расширение не может быть слишком большим".

"Нужно обеспечить разумный баланс между справедливой представленностью всех регионов, с одной стороны, и способностью Совета Безопасности оперативно и эффективно работать. Понято, есть какой-то предел, за которым расширение уже будет мешать оперативности, мешать принимать решения быстро и решения, которые будут выверены. Так что мы из этого исходим, — сказал Лавров. — По большому счету, любая реформа должна опираться на широкий консенсус, на широкое согласие всех государств членов. Попытки продвигать такие судьбоносные решения путем голосования, когда две трети выскажутся "за", а одна треть будет протестовать, приведут только к тому, что в глазах этой одной трети, которая гипотетически проиграет голосование по проекту резолюции о расширении Совета Безопасности, которая ее не устраивает, в глазах этих стран легитимность Совбеза не возрастет, а уменьшится".

Сергей Лавров также отметил, что считает, что количество членов Совета Безопасности ООН не должно превышать двадцати.

На сегодняшний день Совбез ООН состоит из 15 членов: пять постоянных (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и десять непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок (Ангола, Венесуэла, Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Чад, Чили).