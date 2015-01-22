Саммит в Астане состоится при условии отвода тяжелых вооружений на Украине

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил после окончания переговоров глав МИД "нормандской четверки" в Берлине, что саммит в Астане состоится, если на Украине будет отмечен прогресс в отводе тяжелых вооружений.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Общее мнение - если будет прогресс в прекращении боестолкновений, прекращении огня, обстрелов населенных пунктов, если будет прогресс в отводе тяжелых вооружений, то саммит в Астане вполне будет востребован", — отметил Лавров.

Ранее ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил намерение провести саммит в Астане.