Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО

Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.

Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Султаната Оман Б.Аль-Бусаиди.

Глава МИД РФ отметил, что Москва будет делать выводы в зависимости от того, как быстро и глубоко НАТО будет осваивать территории Швеции и Финляндии: "Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены".