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Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО

Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.
Другие страны
11 июля 2023 г. 14:40
Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО

Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Султаната Оман Б.Аль-Бусаиди.

Глава МИД РФ отметил, что Москва будет делать выводы в зависимости от того, как быстро и глубоко НАТО будет осваивать территории Швеции и Финляндии: "Все законные интересы в области обеспечения безопасности России на фоне усиления инфраструктуры НАТО будут обеспечены".

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Версия на английском языке Lavrov: Russia taking adequate steps over entry of new countries into NATO

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