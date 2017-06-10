Лавров: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Катара

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани заявил, что стороны продолжат диалог по всем темам, которые представляют интерес, в том числе обсудят недавнее обострение в арабском мире, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости"

"Сегодня продолжим диалог между нашими странами по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Разумеется, в числе этих вопросов будет и недавнее резкое обострение положения в арабском мире", - сказал С.Лавров в ходе встречи с Аль Тани в Москве.

По его словам, Москва восприняла с беспокойством принятые некоторыми арабскими государствами шаги по разрыву отношений с Катаром.

В свою очередь катарский коллега высказал мнение, что все разногласия в регионе Персидского залива должны решаться с помощью диалога.

"Основная цель визита - ознакомить Россию с теми событиями, мерами, которые были введены против Катара. И, в частности, теми незаконными мерами, которые были предприняты против нашей страны. Здесь я хотел бы подтвердить позицию Катара о том, что все разногласия должны решаться с помощью диалога, и формат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива является наиболее форматом для подобного диалога", - сказал Аль Тани.