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Лавров: Россия не видит причин для продления зернового соглашения

Лавров: Россия не видит причин для продления зернового соглашения Россия не видит причин для продления зернового соглашения.
Другие страны
30 июня 2023 г. 13:08
Лавров: Россия не видит причин для продления зернового соглашения

Россия не видит причин для продления зернового соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге 30 июня.

Он заявил, что в случае расторжения зернового соглашения Москва обеспечит необходимый объем поставок беднейшим странам за свой счет.

Министр заявил, что, несмотря на все препятствия со стороны Запада, экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.

Напомним, "Зерновое соглашение", подписанное представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, предусматривает экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море из трех портов, в том числе из Одессы.

Стоит отметить, что контракт, который ранее дважды продлевался на 60 дней, истекает 17 июля.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Rusiya taxıl müqaviləsini uzatmaq üçün heç bir səbəb görmür”

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