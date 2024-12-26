Лавров: Россия надеется на продолжение тесных контактов с Сирией при новой власти

Россия не отзывала своих дипломатов из Сирии и поддерживает контакты с новыми сирийскими властями.

Россия не отзывала своих дипломатов из Сирии и поддерживает контакты с новыми сирийскими властями.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Мы обсуждаем практические вопросы, касающиеся обеспечения безопасного функционирования нашего посольства, в целом заинтересованы и готовы к диалогу по другим вопросам двусторонних отношений", - сказал он.

Лавров отметил, что у России и Сирии сложились давние хорошие отношения, которые Москва будет развивать и далее. "Надеемся на дальнейшее развитие отношений и в области экономики, инвестиционного сотрудничества, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал глава МИД.

Он отметил, что Москва понимает озабоченность Анкары в вопросе безопасности на границе с Сирией. "Мы слышали заявление президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и понимаем озабоченность турецкого руководства по поводу безопасности на границе с Сирией, где уже неоднократно случались инциденты с участием террористических ячеек. Безопасность должна быть обеспечена, но с соблюдением суверенитета Сирии. Турецкое руководство также высказывается в этом ключе, мы это поддерживаем", - сказал он.

Лавров также призвал Израиль не пытаться обеспечить безопасность своего государства за счет безопасности других стран. "Нельзя рассчитывать на то, что я уничтожу все военные объекты соседа, а потом буду до скончания века жить в мире,"- сказал политик.