О нас

Лавров: Россия надеется на продолжение тесных контактов с Сирией при новой власти

Лавров: Россия надеется на продолжение тесных контактов с Сирией при новой власти Россия не отзывала своих дипломатов из Сирии и поддерживает контакты с новыми сирийскими властями.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 12:42
Лавров: Россия надеется на продолжение тесных контактов с Сирией при новой власти

Россия не отзывала своих дипломатов из Сирии и поддерживает контакты с новыми сирийскими властями.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Мы обсуждаем практические вопросы, касающиеся обеспечения безопасного функционирования нашего посольства, в целом заинтересованы и готовы к диалогу по другим вопросам двусторонних отношений", - сказал он.

Лавров отметил, что у России и Сирии сложились давние хорошие отношения, которые Москва будет развивать и далее. "Надеемся на дальнейшее развитие отношений и в области экономики, инвестиционного сотрудничества, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал глава МИД.

Он отметил, что Москва понимает озабоченность Анкары в вопросе безопасности на границе с Сирией. "Мы слышали заявление президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и понимаем озабоченность турецкого руководства по поводу безопасности на границе с Сирией, где уже неоднократно случались инциденты с участием террористических ячеек. Безопасность должна быть обеспечена, но с соблюдением суверенитета Сирии. Турецкое руководство также высказывается в этом ключе, мы это поддерживаем", - сказал он.

Лавров также призвал Израиль не пытаться обеспечить безопасность своего государства за счет безопасности других стран. "Нельзя рассчитывать на то, что я уничтожу все военные объекты соседа, а потом буду до скончания века жить в мире,"- сказал политик.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Yaponiya aviaşirkəti kiberhücum səbəbindən bilet satışını dayandırıb
Yaponiya aviaşirkəti kiberhücum səbəbindən bilet satışını dayandırıb
26 Dekabr , 2024 12:55
Cənubi Koreya müxalifəti parlamentə baş nazirin impiçmenti barədə təklif göndərib
Cənubi Koreya müxalifəti parlamentə baş nazirin impiçmenti barədə təklif göndərib
26 Dekabr , 2024 10:44
Şimali Koreya hərbçilərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsində iştirakı müzakirə edilib
Şimali Koreya hərbçilərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsində iştirakı müzakirə edilib
26 Dekabr , 2024 07:45
BMT-nin Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib
BMT-nin Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib
26 Dekabr , 2024 07:09
Bayden Pentaqona Kiyevə hərbi yardımı artırmağı davam etdirməyi tapşırıb
Bayden Pentaqona Kiyevə hərbi yardımı artırmağı davam etdirməyi tapşırıb
26 Dekabr , 2024 06:52
Suriyada keçid hökumətinin 14 döyüşçüsü həlak olub
Suriyada keçid hökumətinin 14 döyüşçüsü həlak olub
26 Dekabr , 2024 06:11
Tramp: Kanada ABŞ-nin 51-ci ştatı olarsa, kanadalılar üçün vergilər 60%-dən çox azalacaq
Tramp: Kanada ABŞ-nin 51-ci ştatı olarsa, kanadalılar üçün vergilər 60%-dən çox azalacaq
26 Dekabr , 2024 05:08
Estoniya Suriyanın yeni hökumətinə kömək etmək üçün şərt qoyub
Estoniya Suriyanın yeni hökumətinə kömək etmək üçün şərt qoyub
26 Dekabr , 2024 04:44
KİV: Suriya Əsədi dəstəklədiyi üçün İrandan 300 milyard dollar təzminat tələb edəcək
KİV: Suriya Əsədi dəstəklədiyi üçün İrandan 300 milyard dollar təzminat tələb edəcək
26 Dekabr , 2024 03:39
Nigeriyada “Lassa” qızdırmasından 190 nəfər ölüb
Nigeriyada “Lassa” qızdırmasından 190 nəfər ölüb
26 Dekabr , 2024 02:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi