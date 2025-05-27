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Лавров: Россия и Турция будут сотрудничать для решения конфликтов на Ближнем Востоке

Лавров: Россия и Турция будут сотрудничать для решения конфликтов на Ближнем Востоке Россия и Турция продолжат совместное сотрудничество в Сирии для обеспечения работы временного правительства переходного периода.
Другие страны
27 мая 2025 г. 14:46
Лавров: Россия и Турция будут сотрудничать для решения конфликтов на Ближнем Востоке

Россия и Турция продолжат совместное взаимодействие в Сирии для обеспечения работы правительства переходного периода.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

"Наши подходы сводятся к тесному диалогу по Сирии. Важно оказать поддержку сирийским властям в их переходном периоде", - сказал Лавров.

По его словам, Москва приветствует снятие странами Запада санкций с Сирии.

Он также затронул тему Ливии, где возникла напряженность в этом месяце.

"Россия заинтересована в наращивании сотрудничества и по другим направлениям, в том числе и того, которое касается Ливии. Мы договорились использовать влияние на стороны [конфликта в Ливии], чтобы не допустить обострения, которое грозит перейти в новые боевые действия" , - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что стороны также обсудили ситуацию в Газе: "Мы будем использовать все свое влияние, чтобы найти пути возвращения к договоренностям о прекращении огня".

Он также отметил, что Москва будет тесно сотрудничать с Анкарой в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которой председательствует Турция, для дальнейшей кооперации действий на Ближнем Востоке.

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