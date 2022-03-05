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Лавров: Российские военные сделали все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров

Лавров: Российские военные сделали все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров Россия с самого начала проведения военной операции в Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры.
Другие страны
5 марта 2022 г. 16:47
Лавров: Российские военные сделали все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров

Россия с самого начала проведения военной операции в Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что российские военные сделали все от них зависящее для функционирования гуманитарных коридоров на Украине.

Министр обратил внимание, что в четверг в Беловежской пуще на переговорах между российской и украинской делегациями "к всеобщему удовлетворению было объявлено, что есть согласие по созданию гуманитарных коридоров". "Мы рассчитываем, рассчитывали, по крайней мере, что эта договоренность будет четко выполняться", - добавил Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Our military doing its best to open humanitarian corridors
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Hərbçilərimiz humanitar dəhlizlərin açılması üçün əlindən gələni edir"

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