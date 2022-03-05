Лавров: Российские военные сделали все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров

Россия с самого начала проведения военной операции в Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры.

Россия с самого начала проведения военной операции в Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что российские военные сделали все от них зависящее для функционирования гуманитарных коридоров на Украине.

Министр обратил внимание, что в четверг в Беловежской пуще на переговорах между российской и украинской делегациями "к всеобщему удовлетворению было объявлено, что есть согласие по созданию гуманитарных коридоров". "Мы рассчитываем, рассчитывали, по крайней мере, что эта договоренность будет четко выполняться", - добавил Лавров.