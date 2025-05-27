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Лавров: РФ признательна за готовность Турции оказывать содействие мирному урегулированию в Украине

Лавров: РФ признательна за готовность Турции оказывать содействие мирному урегулированию в Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность Турции за оказание содействия мирному урегулированию конфликту в Украине.
Другие страны
27 мая 2025 г. 14:49
Лавров: РФ признательна за готовность Турции оказывать содействие мирному урегулированию в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность Турции за оказание содействия мирному урегулированию конфликту в Украине.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

"Россия признательна за готовность Турции продолжать оказывать содействие мирному урегулированию (в Украине). Успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы устранить первопричину конфликта", - сказал он.

По его словам, для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции: "Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо".

Со своей стороны глава МИД Турции Хакан Фидан отметил: "Мы всегда готовы предоставить площадку, всегда говорили об этом. Считаем это своей обязанностью для обеспечения мира на планете".

Лавров также подчеркнул, что стороны провели плодотворный диалог по вопросам безопасности судоходства в Черном море.

"Наш диалог будет продолжаться и я считаю, что у российско-турецких отношений хорошее будущее", - сказал он.

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