"РФ поспособствует сохранению территориальной целостности Ирака"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Москва будет делать все, чтобы содействовать сохранению территориальной целостности Ирака", - заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша позиция неизменна, мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы помочь обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Ирака", - сказал Лавров на встрече с председателем палаты депутатов Ирака Салимом Аль-Джабури, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".