Лавров: РФ ожидает, что работа СЕ в Украине поможет выполнить Минск-2

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/Россия рассчитывает, что работа Совета Европы на Украине поможет выполнить минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы эту деятельность поддерживаем, как поддерживает ее и подавляющее большинство других стран-членов Совета Европы, и рассчитываем, что она принесет результат и, прежде всего, сыграет очень важную роль в продвижении к полному выполнению Минских договоренностей в той части, которая подпадает под компетенцию Совета Европы", - заявил Лавров после встречи с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".