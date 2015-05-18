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    Лавров: РФ ожидает, что работа СЕ в Украине поможет выполнить Минск-2

    Глава МИД РФ выступил с заявлением после встречи с генсеком СЕ

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/Россия рассчитывает, что работа Совета Европы на Украине поможет выполнить минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Мы эту деятельность поддерживаем, как поддерживает ее и подавляющее большинство других стран-членов Совета Европы, и рассчитываем, что она принесет результат и, прежде всего, сыграет очень важную роль в продвижении к полному выполнению Минских договоренностей в той части, которая подпадает под компетенцию Совета Европы", - заявил Лавров после встречи с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

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