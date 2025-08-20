О нас

Лавров: РФ не услышала от Европы конструктивных идей по Украине Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации в Украине в ходе их визита в Вашингтон.
20 августа 2025 г. 15:34
Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации в Украине в ходе их визита в Вашингтон.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, попытки изменить позицию президента США (Дональда Трампа - ред.)", - отметил он.

По его словам, такую позицию со стороны лидеров стран Европы можно было наблюдать во время встречи в Вашингтоне в понедельник (18 августа - ред.).

"Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - отметил Лавров.

Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya Vaşinqtonda Avropadan Ukrayna ilə bağlı konstruktiv ideyalar eşitməyib
Версия на английском языке Lavrov: Russia has not heard constructive ideas from Europe on Ukraine

