Лавров: РФ не услышала от Европы конструктивных идей по Украине

Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации в Украине в ходе их визита в Вашингтон.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, попытки изменить позицию президента США (Дональда Трампа - ред.)", - отметил он.

По его словам, такую позицию со стороны лидеров стран Европы можно было наблюдать во время встречи в Вашингтоне в понедельник (18 августа - ред.).

"Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - отметил Лавров.