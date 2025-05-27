Лавров: РФ и США согласовывают детали обмена заключенными

Москва и Вашингтон по линии соответствующих органов согласовывают детали относительно обмена заключенными.

Москва и Вашингтон по линии соответствующих органов согласовывают детали относительно обмена заключенными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Да, условились наши президенты в ходе последнего телефонного разговора подготовить обмен заключенными между Соединенными Штатами и Россией. Детали по понятным причинам согласовываются по линии соответствующих компетентных органов", - сказал Лавров.