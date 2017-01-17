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    Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов со стороны спецслужб США

    Засунули буквально в машину в отсутствие российского дипломата старшего звена десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В апреле 2016 года сотрудники американских спецслужб пытались завербовать советника посла России в США.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам годам, комментируя вопрос о попытках вербовки российских дипломатов со стороны США.

    "У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать", - заявил С.Лаврова.

    Он подчеркнул, что также была совершена попытка завербовать другого российского дипломата старшего звена.

    "Засунули буквально в машину в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы в нашей бухгалтерии, сейчас работают на благо российского государства", - отметил он.

    Глава МИД России рассказал, что в один из выходных, когда сотрудники аппарата военного атташе в Вашингтоне со своими супругами обедали в ресторане, их схватили сотрудники ФБР, заковали в наручники, допрашивали, не давали связаться с посольством.

    "В итоге естественно мы вызволили наших товарищей, но никаких даже извинений не было", - подчеркнул С.Лавров.

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