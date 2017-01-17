Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов со стороны спецслужб США

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В апреле 2016 года сотрудники американских спецслужб пытались завербовать советника посла России в США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам годам, комментируя вопрос о попытках вербовки российских дипломатов со стороны США.

"У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать", - заявил С.Лаврова.

Он подчеркнул, что также была совершена попытка завербовать другого российского дипломата старшего звена.

"Засунули буквально в машину в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы в нашей бухгалтерии, сейчас работают на благо российского государства", - отметил он.

Глава МИД России рассказал, что в один из выходных, когда сотрудники аппарата военного атташе в Вашингтоне со своими супругами обедали в ресторане, их схватили сотрудники ФБР, заковали в наручники, допрашивали, не давали связаться с посольством.

"В итоге естественно мы вызволили наших товарищей, но никаких даже извинений не было", - подчеркнул С.Лавров.