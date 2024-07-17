Лавров рассказал о повестке Стамбульских переговоров по Украине

Украина в случае успеха переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года осталась бы в границах 1991 года за исключением Крыма и территорий, контролируемых в то время российскими войсками.

Украина в случае успеха переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года осталась бы в границах 1991 года за исключением Крыма и территорий, контролируемых в то время российскими войсками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

"Если бы соглашение, которое было достигнуто между делегациями России и Украины в Стамбуле в апреле 2022 года, было подписано, то Украина была бы в границах 1991 года минус Крым и минус та часть территории, контролируемая в то время российскими войсками", - сказал глава ведомства.

Напомним, что 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения (так называемого "стамбульского коммюнике"), в котором в числе прочего была выражена готовность Украины на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 15 лет.