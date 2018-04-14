Лавров рассказал, что Скрипалей отравили веществом BZ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии. В России и СССР оно не производилось.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании СВОП.

Министр рассказал, что на условиях конфиденциальности Москва получила из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц результаты исследования образцов из Солсбери. Лавров пояснил, что это были пробы, отобранные по линии ОЗХО на месте инцидента, и направленные экспертами ОЗХО в Шпиц. Швейцарские специалисты закончили исследование 27 марта.

Также Лавров привел выдержку из документа, который эксперты из Швейцарии направили в ОЗХО.