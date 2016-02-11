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    Лавров провел встречу с Могерини и Зарифом в Мюнхене

    Ранее глава российского МИДа провел встречу с госсекретарем США Джоном Керри

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Встреча проходила в преддверии мероприятий по поддержке Сирии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

    Ранее глава российского МИДа провел встречу с госсекретарем США Джоном Керри.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в преддверии заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

    Многосторонние переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в столице Баварии накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

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