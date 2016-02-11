Лавров провел встречу с Могерини и Зарифом в Мюнхене

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Встреча проходила в преддверии мероприятий по поддержке Сирии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее глава российского МИДа провел встречу с госсекретарем США Джоном Керри.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в преддверии заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

Многосторонние переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в столице Баварии накануне Мюнхенской конференции по безопасности.