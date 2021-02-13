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Лавров провел переговоры с Джоном Керри

Лавров провел переговоры с Джоном Керри Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили в субботу по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату.
Другие страны
13 февраля 2021 г. 21:48
Лавров провел переговоры с Джоном Керри
Сергей Лавров и Джон Керри

Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили в субботу по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования", - говорится в сообщении.

Лавров и Керри условились налаживать контакты РФ и США по климатической повестке, а также договорились развивать взаимодействие в Арктическом совете.

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Версия на азербайджанском языке Lavrovla Con Kerri arasında telefon danışığı olub

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