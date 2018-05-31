Лавров проведет переговоры в КНДР незадолго до встречи Трампа и Ким Чен Ына

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг посетит с визитом Пхеньян – незадолго до готовящейся встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, российский министр проведет переговоры со своим коллегой Ли Ён Хо. Это будет уже вторая личная встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и КНДР за последние два месяца: северокорейский дипломат приезжал в Москву в апреле.

"Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам", - сообщили ранее в среду в МИД РФ.