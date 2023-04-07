Лавров прокомментировал возможную встречу с Блинкеном

Россия готова рассмотреть любое конструктивное предложение.

Россия готова рассмотреть любое конструктивное предложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в штаб-квартиру ООН в апреле.

"Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся, - сказал министр. - Так что в этом вся, как говорится, ситуация заключается, и наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать".