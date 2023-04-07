О нас

Лавров прокомментировал возможную встречу с Блинкеном

Лавров прокомментировал возможную встречу с Блинкеном Россия готова рассмотреть любое конструктивное предложение.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 13:54
Лавров прокомментировал возможную встречу с Блинкеном

Россия готова рассмотреть любое конструктивное предложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в штаб-квартиру ООН в апреле.

"Мы регулярно говорим в подобного рода ситуациях, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся, - сказал министр. - Так что в этом вся, как говорится, ситуация заключается, и наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lavrov on possible meeting with Blinken
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Əgər təklif gəlsə, ABŞ-ın dövlət katibi ilə görüşə bilərəm”

Экслюзивные новости

Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi