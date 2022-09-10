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Лавров прокомментировал вопрос участия российской делегации в ГА ООН

Лавров прокомментировал вопрос участия российской делегации в ГА ООН США и генсек ООН Антониу Гутерриш имеют обязательства по обеспечению участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 15:46
Лавров прокомментировал вопрос участия российской делегации в ГА ООН

США и генсек ООН Антониу Гутерриш имеют обязательства по обеспечению участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, была ли ему уже выдана виза для участия в ГА ООН в сентябре.

"Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН - обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим", - сказал министр.

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