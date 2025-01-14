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Лавров: Процесс деколонизации в мире не завершен

Лавров: Процесс деколонизации в мире не завершен Право наций на самоопределение, прописанное в уставе ООН, было реализовано не до конца.
Другие страны
14 января 2025 г. 13:53
Лавров: Процесс деколонизации в мире не завершен

Право наций на самоопределение, прописанное в уставе ООН, было реализовано не до конца.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня на пресс-конференции.

"Сегодня в мире остаются 17 несамоуправляющихся территорий. Есть специальный комитет по деколонизации Генассамблеи ООН, который ежегодно собирается, чтобы подтвердить необходимость провести до конца процесс деколонизации. В том числе, многочисленные резолюции были приняты по поводу острова Майота, которое французы, вопреки решению ООН не хотят отдавать Коморским островам, государство Маврикий и многие другие", - сказал он.

Лавров подчеркнул что право наций на самоопределение является основой процесса деколонизации.

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Версия на английском языке Lavrov: Global decolonization not complete
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: Dünyada müstəmləkəçiliyin ləğvi prosesi başa çatmayıb

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