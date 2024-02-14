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Лавров примет участие на встрече министров иностранных дел стран G20

Лавров примет участие на встрече министров иностранных дел стран G20 Глава МИД России Сергей Лавров примет участие на встрече министров иностранных дел стран G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 16:33
Лавров примет участие на встрече министров иностранных дел стран G20

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие на министерской встрече стран G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД РФ в социальной сети "Х".

"16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в "Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма". 19 февраля – состоится визит на Кубу, 20 февраля ожидается посещение Венесуэлы, а 21-22 февраля - встреча министров иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро", - сообщили в министерстве.

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Версия на английском языке Lavrov to attend meeting of G20 foreign ministers
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov G20 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünə qatılacaq

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