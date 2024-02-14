Лавров примет участие на встрече министров иностранных дел стран G20

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие на встрече министров иностранных дел стран G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие на министерской встрече стран G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД РФ в социальной сети "Х".

"16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в "Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма". 19 февраля – состоится визит на Кубу, 20 февраля ожидается посещение Венесуэлы, а 21-22 февраля - встреча министров иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро", - сообщили в министерстве.