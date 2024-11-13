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Лавров: Приход Трампа не изменит отношение США к ситуации в Украине

Лавров: Приход Трампа не изменит отношение США к ситуации в Украине Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение к украинскому кризису, Вашингтон хочет оставить все под своим контролем.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 22:11
Лавров: Приход Трампа не изменит отношение США к ситуации в Украине

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение к украинскому кризису, Вашингтон хочет оставить все под своим контролем.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, кадры которого были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз - это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане. Как это будет делаться, как они себе представляют осуществление своих контрольных функций в новых условиях - это можно по-разному делать. Я не берусь гадать. Но то, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем, у меня нет сомнений", - сказал он.

Напомним, что во время предвыборных мероприятий Трамп пообещал в случае своего возвращения в Белый дом урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Trampın gəlişi ABŞ-ın Ukraynadakı vəziyyətə münasibətini dəyişməyəcək

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