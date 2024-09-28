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Лавров: Позиция США представляет проблему в процессе турецко-сирийской нормализации

Лавров: Позиция США представляет проблему в процессе турецко-сирийской нормализации Деятельность США является огромной проблемой в процессе нормализации сирийско-турецких отношений.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 23:38
Лавров: Позиция США представляет проблему в процессе турецко-сирийской нормализации

Деятельность США является огромной проблемой в процессе нормализации сирийско-турецких отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Огромной проблемой является деятельность Соединенных Штатов, которые и здесь хотят все по-своему [сделать], игнорируя интересы и Турции, и Сирии", - сказал он.

Глава МИД отметил, что американцы незаконно находятся на территории Сирийской Арабской Республики, на левом берегу Евфрата.

"Создали там квазигосударство фактически, добывают сирийскую нефть, осуществляют уборку сирийского зерна, продают и на эти деньги содержат своих подопечных", - сказал Лавров.

Напомним, что 28 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году после начала вооруженного конфликта между сирийской армией и оппозиционными формированиями.

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