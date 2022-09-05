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Лавров: Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии

Лавров: Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии Меры по охране посольства России в Афганистане усилены.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 14:06
Лавров: Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии

Меры по охране посольства России в Афганистане усилены.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с таджикским коллегой.

"Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана. Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у здания посольства РФ в Кабуле погибли около 20 человек, в том числе два сотрудника дипмиссии России. По предварительной информации, взрывное устройство активировал смертник, находившийся в скоплении людей у консульского отдела посольства.

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Версия на английском языке Lavrov: Russian Embassy in Kabul strengthens security of diplomatic mission

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