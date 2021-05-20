Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме вопрос о возможном саммите лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме вопрос о возможном саммите лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, у главы российского МИД хотели узнать, согласилась ли Москва на встречу президентов. В ответ министр заметил, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 мая заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.