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Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом

Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме вопрос о возможном саммите лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена
Другие страны
20 мая 2021 г. 08:42
Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в шутливой форме вопрос о возможном саммите лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, у главы российского МИД хотели узнать, согласилась ли Москва на встречу президентов. В ответ министр заметил, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 мая заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

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Версия на английском языке Lavrov jokes on Putin's meeting with Biden
Версия на азербайджанском языке Lavrov Putinlə Baydenin görüşü barədə: "Gömrükçü deyilik ki, razılıq verək"

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