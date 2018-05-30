Лавров посетит Cеверную Корею 31 мая

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров в скором времени посетит КНДР, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По приглашению министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров скоро нанесет визит в нашу страну", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи, которое приводит посольство КНДР в Москве.

В свою очередь российский МИД подтвердил информацию о визите, указав, что он состоится 31 мая.

"Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении российского МИД.