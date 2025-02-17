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Лавров подтвердил поездку в Эр-Рияд для переговоров с США

Лавров подтвердил поездку в Эр-Рияд для переговоров с США Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что направляется в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 15:00
Лавров подтвердил поездку в Эр-Рияд для переговоров с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что направляется в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Это правда", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

Отвечая на вопрос о предстоящих переговорах, Лавров отметил: "Когда мы отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать".

Министр напомнил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о необходимости оставить позади сложный период в отношениях двух стран, когда контакты между ними были сведены к минимуму.

"Президенты договорились о возобновлении диалога по всем вопросам, которые могут быть так или иначе урегулированы при участии России и США. Упоминалось и украинское урегулирование, упоминалась и ситуация на Ближнем Востоке, ряд других регионов мира, которые сейчас находятся не в очень спокойном состоянии", — отметил глава МИД РФ.

"Поэтому мы послушаем американских собеседников. И конечно готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах", - заявил Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov ABŞ nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün Ər-Riyada yola düşüb

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