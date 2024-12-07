Лавров опроверг заявления об уходе российских судов из Тартуса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг слухи об отводе российского флота с сирийской военной базы в Татрусе из-за ситуации в стране.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг слухи об уходе судов российского флота из сирийской военной базы в Тартусе из-за ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"В Средиземном море проводятся военно-морские учения, возможно, ваши спутниковые снимки спутали их с чем-то другим", - сказал он журналистам на Дохийском форуме в субботу.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры Центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

Ранее в СМИ, исходя из данных спутниковых снимков, сообщалось, что российские суда покидают военную базу .