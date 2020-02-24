Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш проведет в Женеве встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник вечером для обсуждения урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Он этим вечером встретится с министром Лавровым в Женеве", - сообщил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос, какие усилия предпринимаются генсеком ООН по Идлибу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.