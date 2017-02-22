Лавров обсудил с Тиллерсон вопросы международной повестки дня

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсон, передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД РФ.

"От имени руководства США Госсекретарь выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Постоянного представителя России при ООН В.И. Чуркина, которого хорошо знали многие американцы ", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и двусторонних отношений.