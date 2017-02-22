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    Лавров обсудил с Тиллерсон вопросы международной повестки дня

    Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсон, передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД РФ.

    "От имени руководства США Госсекретарь выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Постоянного представителя России при ООН В.И. Чуркина, которого хорошо знали многие американцы ", - говорится в сообщении.

    В МИД РФ также отметили, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и двусторонних отношений.

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