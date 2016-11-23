Лавров обсудил с послами ЕС ситуацию в Сирии и на Украине

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе традиционной встречи обсудил с главами дипмиссий стран - членов Евросоюза в Москве и главой представительства ЕС в России ситуацию в Сирии и на Украине.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

"Министр подробно проинформировал представителей еэсовского дипкорпуса о развитии ситуации в Сирии, акцентировав задачи скорейшего политического урегулирования и эффективного гуманитарного содействия гражданам этой страны и борьбы с международным терроризмом. Обсуждена также украинская проблематика и ряд других актуальных международных тем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Лавров обозначил сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с Евросоюзом, в сходном ключе высказывались и послы стран - членов ЕС.