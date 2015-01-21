​Лавров обсудил с Керри ситуацию в Украине и Сирии

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри обсудили по телефону ряд актуальных вопросов международной политики, в том числе ситуацию в Украине и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает российский МИД.

Разговор состоялся во вторник, 20 января, по инициативе американской стороны. Говоря об обострении конфликта на востоке Украины, Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и начала отвода тяжелых вооружений конфликтующих сторон от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями. Он проинформировал Керри о содержании послания президента России Владимира Путина на имя президента Украины Петра Порошенко от 15 января.

Затронув сирийский кризис, министр вновь акцентировал настоятельную необходимость содействия всеми заинтересованными сторонами поиску путей политического урегулирования. Керри подтвердил поддержку Вашингтоном предстоящей в конце января в Москве встречи представителей сирийского правительства и различных оппозиционных групп.

Кроме того, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы российско-американской повестки дня.