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    Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Сирии и вокруг нее

    Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе российской стороны

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил ситуацию в регионе Ближнего Востока с упором на обстановку в Сирии и вокруг нее.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    "В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока с упором на обстановку в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении.

    Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе российской стороны.

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