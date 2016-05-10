Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Сирии и вокруг нее

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил ситуацию в регионе Ближнего Востока с упором на обстановку в Сирии и вокруг нее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока с упором на обстановку в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе российской стороны.