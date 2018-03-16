Лавров: Новые санкции США в отношении России не вписываются в англосаксонское право

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Отсутствие фактов в деле о вмешательстве России в американские выборы компенсируется все новыми и новыми волнами санкций за одно и то же со стороны США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встреч глав МИД России, Ирана и Турции в Астане по урегулированию сирийского кризиса.

"Я не припомню такого, конечно, но мы на это перестали обращать внимание", - заявил С.Лавров, комментируя вопрос о прецеденте заявления представителя Великобритании о том, чтобы Россия "заткнулась и отошла".

Говоря о новой волне возможных санкций со стороны США против России по причине якобы вмешательства Москвы в американские выборы, Лавров заявил, что "по большому счету особо не возбуждаемся, да и раньше не возбуждались по поводу объявления все новых и новых санкций".

"Отсутствие фактов компенсируется все новыми и новыми волнами санкций за одно и то же, что не вписывается даже в англосаксонское право", - подчеркнул министр.