Лавров: Новые санкции подорвут отношения России и США

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Подписанный американским президентом Бараком Обамой закон "О поддержке свободы Украины", грозящий России новыми санкциями, может надолго подорвать нормальное взаимодействие Москвы и Вашингтона. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как сообщил представитель МИД РФ, это заявление прозвучало в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Джоном Керри.
Президент США ранее подписал закон, открывающий дорогу для новых санкций против России. При этом, как сообщил Белый дом, американский президент пока не планирует немедленно вводить санкции.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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