Лавров: Новые санкции подорвут отношения России и США

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Подписанный американским президентом Бараком Обамой закон "О поддержке свободы Украины", грозящий России новыми санкциями, может надолго подорвать нормальное взаимодействие Москвы и Вашингтона. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сообщил представитель МИД РФ, это заявление прозвучало в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Джоном Керри.

Президент США ранее подписал закон, открывающий дорогу для новых санкций против России. При этом, как сообщил Белый дом, американский президент пока не планирует немедленно вводить санкции.