​Лавров: "Нормандская четверка" подпишет документ по Украине завтра

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры стран "нормандской четверки" подпишут документ по урегулированию ситуации в Украине 12 февраля.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии российским государственным СМИ.
"Уже завтра, не сегодня", - заявил Лавров.
Ранее Лавров охарактеризовал ход переговоров в Минске как "лучше, чем супер".
Отметим, заместитель главы МИД России заявил, что переговоры "нормандской четверки" могут продлиться до утра.
Участники переговоров продолжили встречу в узком составе после проведения расширенного заседания с главами МИД стран "нормандской четверки".
Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что "нормандская четверка" в Минске подпишет декларацию о территориальной целостности Украины.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook