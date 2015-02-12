​Лавров: "Нормандская четверка" подпишет документ по Украине завтра

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры стран "нормандской четверки" подпишут документ по урегулированию ситуации в Украине 12 февраля.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии российским государственным СМИ.

"Уже завтра, не сегодня", - заявил Лавров.

Ранее Лавров охарактеризовал ход переговоров в Минске как "лучше, чем супер".

Отметим, заместитель главы МИД России заявил, что переговоры "нормандской четверки" могут продлиться до утра.

Участники переговоров продолжили встречу в узком составе после проведения расширенного заседания с главами МИД стран "нормандской четверки".

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что "нормандская четверка" в Минске подпишет декларацию о территориальной целостности Украины.