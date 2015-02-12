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    ​Лавров: "Нормандская четверка" подпишет документ по Украине завтра

    Переговоры могут продлиться до утра

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры стран "нормандской четверки" подпишут документ по урегулированию ситуации в Украине 12 февраля.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии российским государственным СМИ.

    "Уже завтра, не сегодня", - заявил Лавров.

    Ранее Лавров охарактеризовал ход переговоров в Минске как "лучше, чем супер".

    Отметим, заместитель главы МИД России заявил, что переговоры "нормандской четверки" могут продлиться до утра.

    Участники переговоров продолжили встречу в узком составе после проведения расширенного заседания с главами МИД стран "нормандской четверки".

    Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что "нормандская четверка" в Минске подпишет декларацию о территориальной целостности Украины.

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