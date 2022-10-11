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Лавров не исключил встречу президентов РФ и США на саммите G20

Лавров не исключил встречу президентов РФ и США на саммите G20 Россия не откажется от переговоров с США на полях саммита "Большой двадцатки", если поступит такое предложение. Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.
Другие страны
11 октября 2022 г. 14:56
Лавров не исключил встречу президентов РФ и США на саммите G20

Россия не откажется от переговоров с США на полях саммита "Большой двадцатки", если поступит такое предложение. Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя возможные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите.

"Мы же многократно говорим о том, что никогда от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", - сказал министр.

Ранее сам Байден на вопрос о возможности встречи с Путиным на саммите "Большой двадцатки" ответил: "Посмотрим".

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Версия на английском языке Lavrov says Russian, US presidents may meet at G20 summit

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