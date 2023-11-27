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Лавров назвал наглостью визиты в Центральную Азию посланников США и ЕС по санкциям

Лавров назвал наглостью визиты в Центральную Азию посланников США и ЕС по санкциям Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью визиты посланников США и ЕС в Центральную Азию с требованием следовать санкциям против России.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 16:24
Лавров назвал наглостью визиты в Центральную Азию посланников США и ЕС по санкциям

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью визиты посланников США и ЕС в Центральную Азию с требованием следовать санкциям против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Сейчас ездят по Центральной Азии официально назначенные посланники по санкциям из Америки, из Евросоюза, из Англии. Ездят и публично говорят: "Вы в ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], в ЕАЭС [Евразийский экономический союз], в СНГ, в ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], но вы должны выполнять наши санкции". Вот это, по-моему, просто наглость", - сказал министр.

Лавров отметил, что эти западные государства "могли бы действовать хитрее, чуть уважительнее".

"Они же унижают соответствующие страны", - пояснил он.

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Версия на английском языке Lavrov calls Central Asia visits of US, EU sanction envoys impudence

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