Лавров "на полях" СМИД ОБСЕ проводит встречу с главой МИД Венгрии

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "на полях" СМИД ОБСЕ, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

До этого Лавров уже встретился в Белграде с госсекретарем США Джоном Керри, верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини, президентом Сербии Томиславом Николичем. Также на полях совещания глав МИД ОБСЕ состоялась короткая встреча Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу - первая после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24.