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Лавров: На переговорах с Фиданом обсудили выполнение договоренностей на высшем уровне

Лавров: На переговорах с Фиданом обсудили выполнение договоренностей на высшем уровне В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана особое внимание было уделено реализации договоренностей на высшем уровне.
Другие страны
27 мая 2025 г. 14:37
Лавров: На переговорах с Фиданом обсудили выполнение договоренностей на высшем уровне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом во вторник в Москве особое внимание уделялось реализации договоренностей на высшем уровне.

Как передает Report, об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой.

По словам Лаврова стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики, в частности строительства в Турции АЭС Аккую, а также безопасность трубопровода "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что товарооборот России и Турции превысил отметку $52 млрд в 2024 году и подчеркнул, что стороны готовят проведение 19-го заседания смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству: "Мы условились, что наши министерства будут в тесном контакте с профильными ведомствами".

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Fidanla danışıqlarda yüksək səviyyəli razılaşmaların yerinə yetirilməsini müzakirə etdik

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