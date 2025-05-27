Лавров: На переговорах с Фиданом обсудили выполнение договоренностей на высшем уровне

В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана особое внимание было уделено реализации договоренностей на высшем уровне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом во вторник в Москве особое внимание уделялось реализации договоренностей на высшем уровне.

Как передает Report, об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой.

По словам Лаврова стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики, в частности строительства в Турции АЭС Аккую, а также безопасность трубопровода "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что товарооборот России и Турции превысил отметку $52 млрд в 2024 году и подчеркнул, что стороны готовят проведение 19-го заседания смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству: "Мы условились, что наши министерства будут в тесном контакте с профильными ведомствами".