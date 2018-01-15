Лавров: Мы ожидаем от США подробных разъяснений по Сирии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Вашингтон не хочет сохранения территориальной целостности Сирии, США нацелены на помощь тем, кто желал бы смены режима в республике. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

По его словам, радикальных отличий между линией администрации президента США Дональда Трампа и бывшего американского лидера Барака Обамы по сирийскому урегулированию нет. "К сожалению, и в том, и в другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить все-таки практические шаги по смене режима в САР", - пояснил глава МИД РФ.

"Сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что Соединенные Штаты не хотят сохранить территориально целостную Сирию, - отметил министр. - Буквально вчера было объявлено о новой инициативе о том, что США хотят помочь так называемым силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком".

"Эти территории сейчас контролируются сирийскими демократическими силами, но там очень сложные взаимоотношения между курдами, арабами, - сказал Лавров. - И объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причем силами до 30 тысяч человек - это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии".

Российский министр также обратил внимание на то, что подобные решения принимаются без каких-либо оснований, вытекающих из резолюции Совета Безопасности ООН, или из договоренностей, достигнутых в ходе раундов межсирийских переговоров в Женеве. "Мы, как и наши турецкие и иранские коллеги, как и многие другие, я убежден, ожидаем от США подробных разъяснений", - подчеркнул Лавров.