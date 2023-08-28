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Лавров может заменить Путина на саммите G20

Лавров может заменить Путина на саммите G20 Россию на саммите G20 может представить министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Другие страны
28 августа 2023 г. 19:14
Лавров может заменить Путина на саммите G20

Россию на саммите G20, который пройдет в Индии в сентябре, может представить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в канцелярии индийского премьера после телефонных переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В свою очередь, в Кремле отметили, что президент РФ и премьер-министр Индии обменялись мнениями перед предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели:

"Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере. Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах".

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Версия на азербайджанском языке Lavrov G20 sammitində Putini əvəz edə bilər

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