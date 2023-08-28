Лавров может заменить Путина на саммите G20

Россию на саммите G20 может представить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россию на саммите G20, который пройдет в Индии в сентябре, может представить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в канцелярии индийского премьера после телефонных переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В свою очередь, в Кремле отметили, что президент РФ и премьер-министр Индии обменялись мнениями перед предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели:

"Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере. Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах".