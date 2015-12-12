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    Лавров: Москва поддерживает суверенитет и целостность Ирака

    Лавров обсудил с главой иракского МИД ситуацию вокруг ввода воинского контингента Турции на север Ирака

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой иракского МИД Ибрагимом аль-Джаафари выразил поддержку в связи с развитием ситуации вокруг противоправного ввода турецкого воинского контингента на север Ирака. Об этом сообщили в МИД РФ, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "С российской стороны была выражена твердая принципиальная позиция в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака, а также действий, которые иракские власти предпринимают в этой связи в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН", - информировали в дипведомстве.

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