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Лавров: Китай понимает, что зависимость от Запада сопряжена с серьезными рисками

Лавров: Китай понимает, что зависимость от Запада сопряжена с серьезными рисками Китай прекрасно понимает, что оставаться в западной системе и полностью зависеть от Запада - сопряжено с серьезными рисками для национальных интересов.
Другие страны
18 января 2023 г. 14:43
Лавров: Китай понимает, что зависимость от Запада сопряжена с серьезными рисками

Китай прекрасно понимает, что оставаться в западной системе и полностью зависеть от Запада - сопряжено с серьезными рисками для национальных интересов.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

По мнению Лаврова, США ищут новые возможности раздражать Китай.

"Китай прекрасно понимает, что западные доктринальные установки "сейчас Россия, потом Китай" - это не шутки. Запад, пока "ходить умеет", будет стремиться это сделать. Они по Тайваню уже обозначили абсолютно неприемлемые для Китая и международного права позиции. Они ищут все новые возможности раздражать Китай", - заключил дипломат.

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Версия на английском языке Lavrov: China understands that dependence on West brings serious risks
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Çin Qərbdən asılılığın ciddi risklər doğurduğunu anlayır”

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