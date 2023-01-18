Лавров: Китай понимает, что зависимость от Запада сопряжена с серьезными рисками

Китай прекрасно понимает, что оставаться в западной системе и полностью зависеть от Запада - сопряжено с серьезными рисками для национальных интересов.

Китай прекрасно понимает, что оставаться в западной системе и полностью зависеть от Запада - сопряжено с серьезными рисками для национальных интересов.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.



По мнению Лаврова, США ищут новые возможности раздражать Китай.

"Китай прекрасно понимает, что западные доктринальные установки "сейчас Россия, потом Китай" - это не шутки. Запад, пока "ходить умеет", будет стремиться это сделать. Они по Тайваню уже обозначили абсолютно неприемлемые для Китая и международного права позиции. Они ищут все новые возможности раздражать Китай", - заключил дипломат.