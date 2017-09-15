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    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

    Разговор состоялся по инициативе американской стороны© ABC News

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону, передает Report со ссылкой на сайт МИД России. 

    "Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации", - говорится в тексте сообщения российского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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