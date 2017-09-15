Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону, передает Report со ссылкой на сайт МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации", - говорится в тексте сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.