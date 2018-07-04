Лавров и Помпео решили не встречаться перед саммитом Путина и Трампа

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и его американский коллега Майкл Помпео не намерены встречаться перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Как cообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт во время регулярного брифинга.

"В планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас", - сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео обсудили Сирию и Корейский полуостров. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности.